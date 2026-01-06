Il Galatasaray non vuole spingersi oltre l'offerta di prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni, per Davide Frattesi. La stessa formula presentata all'Inter dalla Juventus, il club a cui il centrocampista ha sempre dato priorità, anche con in mano la proposta di stipendio dei turchi da 5 milioni di euro a stagione, due milioni di euro in più di quelli che percepisce attualmente a Milano. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora non molla e potrebbe tornare alla carica cedendo Adzic (in prestito) e Miretti per far spazio all'azzurro e favorire definitivamente la metamorfosi tattica di Luciano Spalletti dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1.

Intanto, sempre secondo il quotidiano torinese, l’Inter ha già rifiutato l’inserimento nella negoziazione col Gala del centrocampista Gabriel Sara per due motivi: vuole solo cash e, per ora, non intende prendere l'eventuale sostituto di Frattesi.