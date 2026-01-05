Sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 18esima giornata di Serie A. Salteranno il turno infrasettimanale Adam Marusic, Pasquale Mazzocchi (entrambi puniti anche con una multa di 5mila euro), Tijjani Noslin, Mario Hermoso e Gianluca Mancini. 

In chiave Inter, da segnalare la terza sanzione comminata a Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, tutti ammoniti nel match di ieri sera col Bologna. Alla società nerazzurra, infine, una multa di 2mila euro "per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara (Maerco Guida, ndr) un coro insultante". 

Sezione: Focus / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 21:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
