Buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, c'è il ritorno in gruppo di Ange-Yoan Bonny. Il reparto offensivo torna così al completo, anche se resta da capire se il francese giocherà o meno uno spezzone.

Migliora Andy Diouf, ma anche ieri ha lavorato a parte e la sua convocazione non è scontata per Parma, anzi. Luis Henrique va quindi verso la nona partita da titolare. Nel frattempo Darmian lavora in vista del Napoli e Carlos Augusto dovrebbe essere schierato al posto di uno tra Dimarco e Bastoni.

Novità di formazione ce ne saranno, presumibilmente Mkhitaryan per Zielinski e forse anche Sucic per Barella o Calhanoglu. In attacco Pio Esposito con uno tra Lautaro e Thuram, mentre in difesa Acerbi o De Vrij guideranno il reparto. Anche "Pepo" Martinez avrà presto un'occasione da titolare in campionato.