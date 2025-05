E' Lamine Yamal il giocatore più difficile incontrato in questa edizione della Champions League dall'Inter. Lo hanno confermato alcuni protagonisti nerazzurri che erano in campo durante il doppio confronto in semifinale con il Barcellona, nel quale l'asso spagnolo ha fatto il bello e il cattivo tempo, pur uscendo sconfitto. Da Alessandro Bastoni a Yann Sommer, passando per Davide Frattesi, Marcus Thuram e Kristjan Asllani, è un plebiscito nel sondaggio lanciato dalla UEFA.

Toughest player you have faced this season? #UCLfinal pic.twitter.com/6sOeLp07Ax — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2025