La Gazzetta dello Sport lo definisce "attendismo tattico", è la volontà dei dirigenti dell'Inter di non fare investimenti a destra una volta sfumata l'opportunità di arrivare a Joao Cancelo. Una convinzione che, secondo la rosea, rimarrebbe tale anche qualora Davide Frattesi dovesse andare al Galatasaray, con cui si dialoga per una cessione.

L'offerta vera non c'è ancora, per far sì che si arrivi effettivamente a una cessione bisognerà far sì che i 35 milioni di euro prospettati dai turchi siano in qualche modo garantiti.

Sezione: Focus / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 08:28
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print