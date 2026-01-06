È venuto a mancare alle 7.30 di martedì 6 gennaio, all'ospedale di Udine, Gianpaolo Tosel, storico magistrato protagonista di processi di grande rilevanza sociale, come quello per il rapimento e l'omicidio del direttore dello stabilimento petrolchimico Montedison di Marghera, Giuseppe Taliercio, nel 1981, e dell’operazione che consentì il fallimento del sequestro dell’industriale Roberto Snaidero.

Questo è un lutto che tocca anche il mondo del calcio, in quanto Tosel è stato Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016, quando fu rimpiazzato da Gerardo Mastrandrea. In precedenza, è collaboratore di Corrado De Biase all'ufficio inchiesta della FIGC, poi alla disciplinare.