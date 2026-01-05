Ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, storico patron dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista toccando diverse tematiche. A partire dalla lotta scudetto, che sembra ormai circoscritta a tre squadre: "Io credo che sarà una lotta a tre - il pensiero di Moratti -. L'Inter dà l'impressione di essere in forma e Chivu sta facendo bene. Il Napoli ha un fenomeno in panchina (Conte, ndr), mentre il Milan con l'esperienza di Allegri sta facendo risultati inaspettati. Quindi per motivi diversi sarà una corsa a tre fino alla fine".

Chi avrebbe scelto tra Conte, Chivu e Allegri per sostituire Inzaghi?

"Chi lo sa? Inzaghi è andato via male, se posso dare un giudizio. Non mi è piaciuto l'addio, è andato via mettendosi d'accordo con una squadra (l'Al Hilal, ndr) una settimana prima della finale di Champions League. Non è la cosa più bella del mondo, soprattutto considerando che abbiamo perso la partita. E' stata una cattiva imitazione di Mourinho che è andato via dopo aver vinto tutto. Tornando alla domanda, mi sarei affidato ancora a Conte, anche se la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa: è molto bravo, sinceramente. Quindi è andata benissimo così".

C'è un problema arbitrale dopo l'introduzione del VAR?

"C'è un problema VAR, devono abituarsi a usarlo al meglio. Inizialmente è stata una cosa che ha dato fastidio al pubblico perché interrompe l'emozione; ora devono abituarsi gli arbitri, senza affidarsi totalmente a questo strumento perché toglie loro personalità".

In questo calcio c'è qualche giocatore che le fa piacere guardare?

"Decisamente Modric, sarà anziano ma mi fa piacere vedere come si muove. Tra i giovani dico Nico Paz, un grande talento che riesce a far gol da situazioni che non ti immagini. E' forse il calciatore che fa sognare e sorprende di più".