Sono stati stabliti data, ora e impianto di gioco della gara tra Colonia e Inter, valida per gli ottavi di finale della Youth League 2025-2026 ai quali i nerazzurri di Benito Carbone sono arrivati al termine di una League Phase che li ha visti chiudere in 14esima posizione. La partita si giocherà il prossimo 4 febbraio con fischio d'inizio alle ore 18; lo stadio sarà il Franz Kremer, la casa delle giovanili della squadra tedesca.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il responsabile del settore giovanile del Colonia Markus Halfmann non aveva escluso la possibilità che la partita venisse giocata addirittura nello stadio della prima squadra, il RheinEnergieStadion.