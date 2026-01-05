Joao Cancelo è a un passo dal Barcellona, in questi minuti in contatto con l'Al-Hilal per chiudere un'operazione che ormai è giunta al traguardo grazie soprattutto alla volontà espressa dal portoghese di ritornare nel posto dove aveva giocato nella stagione 2023-24, proprio prima di volare in Arabia Saudita. Niente Inter, dunque, per il laterale destro classe 1994. La notizia è stata confermata da più fonti, tra Italia e Spagna, e ormai si attende solo l'ufficialità. Come si legge sul Mundo Deportivo, l'affare è praticamente fatto, stando a quanto fatto trapelare dall'entourage del giocatore.