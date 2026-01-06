Dal secondo tempo di Napoli-Inter a quello di Inter-Bologna. Sembra essere passata un'eternità e tantissimi, con fretta, qualche mese fa si sono lanciati in sentenze e previsioni che con il passare del tempo si sono dimostrate sbagliate. L'Inter, pur perdendo nel tragitto anche il derby contro il Milan, si è presa il campionato e non vuole lasciarselo sfuggire. Atalanta e Bologna, due vittorie importantissime.

L'Inter si è presa il campionato e lo ha fatto vincendo tutte le restanti partite, ma soprattutto ricordando a tutti chi gioca il miglior calcio in Italia. Dati alla mano, nessuna squadra in Serie A crea così tanto e segna così tanto come l'Inter. Un paradosso tutto nerazzurro considerando anche la grande quantità di gol sbagliati da parte di Lautaro e compagni. Inter-Bologna è una partita da vincere in scioltezza sei o sette zero ad essere buoni. Eppure l'Inter segna solo tre gol (due reti arrivano tra l'altro da calcio piazzato).

Quello che sorprende però è che la squadra nerazzurra ha fame. L'Inter di Chivu, come quella di Inzaghi, gioca un calcio bellissimo. L'Inter di Chivu, come quella di Inzaghi, spreca l'impossibile. Ma c'è una grande novità e differenza con il passato. L'Inter di Chivu è aggressiva, pressa a partire dagli attaccanti, gioca con un baricentro altissimo accettando il rischio, lotta su ogni pallone, arriva sulle seconde palle prima dell'avversario, e fa fallo dove capita nelle varie zone di campo. Questa squadra, oltre ad avere la solita identità di gioco, sembra arrabbiata come non mai.

Perché chiamata a dimostrare e a ricordare a tutti il proprio valore, a partire dagli stessi giocatori. Siamo al giro di boa, ma tutto fa pensare che Inter-Napoli possa rappresentare la partita della stagione. Vincere contro il Napoli, prendendosi la rivincita della sconfitta di qualche mese fa, a questo momento della stagione, sarebbe per l'Inter uno slancio quasi definitivo verso il 21esimo.

Nel mezzo della lotta scudetto c'è anche il Milan, è vero, ma battere i Campioni d'Italia potrebbe rappresentare anche per i cugini un bel macigno. Prima c'è il Parma, quel Parma dove Chivu ha iniziato a consacrarsi tra i grandi. Vietato sbagliare per presentarsi nel fine settimana da primi in classifica contro Conte.