Dribbling secco di Alejandro Camano, agente tra gli altri di Mario Gila, interpellato sul futuro del difensore della Lazio da Calciomercato.it. "Il futuro del mio assistito, che è anche un amico, una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita oltre all'obiettivo di vincere quello che può con la maglia della Lazio. La cosa importante è sollo la prossima gara. Ha ancora un anno e mezzo di contratto ma ripeto, quello che conta è vincere la prossima partita".

Gila è tra i difensori che l'Inter, così come il Milan, valuta per la prossima stagione anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2027 e un rinnovo che ad oggi non è in agenda.