L'Hellas Verona non direbbe no alla cessione di Giovane nella corrente sessione di mercato, nel caso in cui arrivasse un'offerta attorno ai 15 milioni di euro. Sull'attaccante brasiliano classe 2003, accostato qualche settimana fa all'Inter, ci sono Roma e Atalanta, mentre la Lazio ha chiesto informazioni, anche se le caratteristiche del giocatore non corrispondono a quelle richieste da Maurizio Sarri per sostituire Castellanos. Lo riferisce Sky Sport.