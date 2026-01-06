Parma-Inter, sfida valida per la 19esima giornata della Serie A 2025/26, sarà visibile sia su DAZN che su Sky. I tifosi potranno seguire il match, in programma domani, allo stadio 'Ennio Tardini', con fischio d'inizio alle ore 20.45, tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.