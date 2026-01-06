La Juventus sta tenendo d'occhio la crescita esponenziale di Tarik Muharemovic, difensore che ha militato nelle fila bianconere prima con la Primavera e poi con la Next Gen. Ora il difensore bosniaco si sta imponendo in Serie A al Sassuolo e, secondo Tuttosport, il suo valore di mercato è lievitato a quota 30 milioni di euro. E' questa la cifra che i club interessati al ragazzo (piace all'Inter, per esempio) dovranno versare nelle casse del Sassuolo, che dovrà poi girare metà dell'incasso proprio alla Juve che si garantirebbe in questo modo una ricca plusvalenza. L'altra opzione il ritorno a Torino del giocatore con l'ovvio sconto sul cartellino.