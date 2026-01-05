L'assist per l'1-0 di Zielinski e l'incornata del 2-0. Lautaro Martinez ha trascinato l'Inter a San Siro contro il Bologna, fornendo una prestazione incredibile. Il Toro ha chiuso il match con 6 conclusioni, con 1.31 di exG e con 4 grandi occasioni.

Si tratta del decimo gol in campionato (il 14esimo in stagione), Lautaro è sempre più capocannoniere della Serie A e va a segno da 5 partite di fila in Serie A: 6 reti nelle 5 gare di campionato, un filotto che aveva già centrato tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Arrivando a quota 10 gol anche in questo campionato, Lautaro centra un altro traguardo: con l'Inter, solo Alessandro Altobelli (otto volte), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi con almeno 10 gol all'attivo.

Il capitano nerazzurro è salito a quota 167 con l'Inter: Roberto Boninsegna, a 171, è a sole quattro reti di distanza, sul podio dei migliori marcatori di sempre nell'Inter. Inoltre Lautaro, con 125 gol in Serie A, ha eguagliato Gonzalo Higuain come quarto miglior marcatore di nazionalità sportiva argentina nella storia del campionato italiano.

Non è finita qui. L'attaccante è il primo giocatore dell’Inter a segnare almeno una rete in cinque gare casalinghe di fila contro una singola avversaria in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, nonché il primo calciatore in generale a raggiungere questo traguardo nel massimo torneo da Paulo Dybala (sei contro il Milan, tra il 2015 e il 2019). Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2018/19), Lautaro è il giocatore che ha registrato più partite con almeno un gol e almeno un assist nel massimo torneo (16).