Roberto Boninsegna parla alla Gazzetta dello Sport di Lautaro Martinez e di come avrebbero potuto giocare assieme, se non fossero di epoche diverse. "In realtà siamo diversi. Talmente diversi che avremmo formato una coppia gol eccezionale. Perché Lautaro per potersi esprimere al massimo ha bisogno di avere avanti a sé o di fianco a sé, ma meglio se davanti, un’altra punta che staziona di più in area, intorno alla quale lui può muoversi per piombare in area all’improvviso. Rispetto a me si muove molto di più perché io ero appunto una punta d’area di rigore. Ecco perché dico che avremmo formato una coppia eccezionale».

"Se Chivu preferisce Thuram, rispetto a Esposito e Bonny, ha le sue ragioni. Valutando nell’insieme però l’attacco nerazzurro bisogna dire che l’Inter ha il reparto più completo della A. Bonny lo stiamo scoprendo, Esposito ha già fatto vedere di essere in possesso di qualità importanti. È già una validissima alternativa o un complemento in questo attacco».

Sempre parlando di Lautaro, Boninsegna sa che l'aggancio nella classifica all-time è vicino. "A me sta molto simpatico, apprezzo il suo spirito di sacrificio e il fatto che si spende innanzitutto per la squadra. Non è il classico bomber egoista, mette la squadra davanti ai suoi interessi personali. Quindi è certamente un capitano più che degno, anzi degnissimo del nostro club. Mi auguro che mi superi il più in fretta possibile e che si avvicini sempre più anche all’altro bomber di questa speciale classifica che è Altobelli, un altro goleador e capitano straordinario per i nostri colori. Sottolineo però con orgoglio che in queste classifiche bisogna sempre tener presente la media tra partite disputate e reti realizzate. Io giocavo in un campionato fatto da 30 partite, Altobelli ne ha fatti tanti a 18 squadre, quindi aveva 34 partite, i calciatori di oggi hanno 38 partite a disposizione".