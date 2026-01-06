La mezza rivoluzione che ha in mente di fare sul mercato Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, prevede anche l'interruzione del prestito di Kristjan Asllani con l'Inter. Secondo Tuttosport, il club granata, cooperando con i nerazzurri, sta lavorando per per trovare al centrocampista albanese un’altra sistemazione, sempre a titolo temporaneo, fino a giugno. 

Sezione: Focus / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 11:44
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print