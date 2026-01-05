Se non arriva Joao Cancelo, niente scambio con Stefan de Vrij o Francesco Acerbi. Questo in estrema sintesi, secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il messaggio che l'Inter ha mandato all'Al Hilal alla luce dei tentennamenti del portoghese. La dirigenza nerazzurra è infatti aperta a cedere uno dei suoi difensori centrali ma solo se Cancelo farà il percorso inverso, altrimenti sia De Vrij sia Acerbi rimarranno a Milano. Posta questa conditio sine qua non, non resta che aspettare la decisione dell'esterno che aspetta sempre novità da Barcellona. L'aggiornamento però è che l'attesa non durerà a lungo, entro i primi giorni di questa settimana Cancelo vuole sapere quali sono le intenzioni dei catalani, una risposta definitiva sul suo possibile trasferimento in blaugrana. Se non ricevesse garanzie, allora rinuncerebbe al suo ritorno nella Liga e in questo caso l'Inter sarebbe la candidata principale ad accoglierlo.

Per quanto riguarda il fronte Kristjan Asllani, il classe 2002 non rientra più nei piani del Torino ma il club granata non può rescindere il prestito unilateralmente. Serve l'ok dell'Inter e in tal senso le parti si sentiranno nei prossimi giorni per capire il da farsi.