Dopo aver sognato per gran parte della scorsa estate di vestire la maglia dell'Inter, Ademola Lookman è tornato a disposizioone dell'Atalanta e attualmente è impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa. Ma la consapevolezza è che dopo gli scossoni di qualche mese fa il suo futuro a Bergamo non sia poi così saldo, al punto da essere argomento di discussione in chiave mercato già in questo mese di gennaio.
Secondo TR Haber, il presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, è molto interessato all'attaccante nigeriano e sarà coinvolto anche nella trattativa con l'Atalanta. I gialloblù si preparerebbero a offrire un prestito di 5 milioni di euro più un'opzione di acquisto obbligatoria di 30 milioni di euro per il classe '97.
Sezione: Mercato / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 15:59
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Mercato
