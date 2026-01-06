L'Inter che domenica ha regolato il Bologna a San Siro piazza due giocatori nella formazione ideale della 18esima giornata del campionato di Serie A stilata in collaborazione con Fantacalcio.it: Lautaro Martinez e Piotr Zielinski entrano nella top XI ideale del penultimo turno del girone di andata, mentre tra le altre menzioni figura anche l'altro marcatore della gara contro i felsinei, vale a dire Marcus Thuram.

Data: Mar 06 gennaio 2026
Autore: Christian Liotta
