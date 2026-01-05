Dopo la richiesta di informazioni del Napoli prima di Capodanno, Dodô potrebbe entrare nei prossimi giorni in orbita Inter, club che in queste ore ha preso atto di dover rinunciare all'idea di rinforzare la fascia destra con Joao Cancelo, promesso sposo del Barcellona. Secondo il giornalista Matteo Moretto, la novità è che la Fiorentina è al corrente del fatto che il club nerazzurro potrebbe farsi viva nei prossimi giorni per il laterale brasiliano. Allo stato attuale, non ci stati sono contatti, ma potrebbe diventare un'idea di mercato da tenere in considerazione. A patto che i gigliati decidano di cedere il giocatore, opzione più difficile con Fabio Paratici al comando, secondo Fabrizio Romano.