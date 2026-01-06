Lui a Parma è nato nel 1997, quando il padre Lilian militava nella formazione emiliana della quale era una delle colonne. E Parma porta in qualche modo fortuna a Marcus Thuram, visto che contro la squadra gialloblu, così come contro il Como, l'attaccante francese dell'Inter vanta il 100% di realizzazioni in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.