Lui a Parma è nato nel 1997, quando il padre Lilian militava nella formazione emiliana della quale era una delle colonne. E Parma porta in qualche modo fortuna a Marcus Thuram, visto che contro la squadra gialloblu, così come contro il Como, l'attaccante francese dell'Inter vanta il 100% di realizzazioni in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.

