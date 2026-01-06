Cristian Chivu recupera un solo giocatore tra gli acciaccati per Parma-Inter, gara valida per la 19esima giornata di Serie A, in programma domani sera al Tardini (fischio d'inizio ore 20.45). Si tratta di Ange-Yoan Bonny, che torna tra i convocati per la sfida dell'ex dopo essersi messo alle spalle il problema al ginocchio accusato in allenamento prima dell'ultima del 2025: l'attaccante francese partirà dalla panchina.

Ancora indisponibile Andy Diouf per l'affaticamento ai flessori che lo ha tenuto ai box anche domenica scorsa e il lungodegente Matteo Darmian, che punta a tornare per il big match contro il Napoli dell'11gennaio. Lo riporta Sky. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
