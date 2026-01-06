Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Giocondo Martorelli ha offerto un commento sull'idea solo accarezzata dall'Inter di prendere Joao Cancelo, ora diretto al Barcellona: ”L'Inter aveva puntato su un giocatore importantissimo, l'unico giocatore in grado di sostituire Dumfries, e ora non penso che possa andare a prendere una seconda o terza scelta - le parole dell'operatore di mercato -. Spero e mi auguro che per il mercato estivo possa fare in modo di portare a casa Palestra".