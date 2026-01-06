L'Inter non prenderà altri giocatori a destra dopo aver visto sfumare il ritorno di Joao Cancelo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, non ci sarà alcuna scommessa su un giovane laterale. Si agirà solo se dovesse comparire un'altra occasione come poteva essere per il portoghese, ma ad oggi non è stato identificato un profilo simile. 

La fascia destra resterà quindi proprietà di Luis Henrique e del rientrante Darmian, insieme a Diouf che slitterà a destra come già sta accadendo da qualche settimana. 

Data: Mar 06 gennaio 2026
