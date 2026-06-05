I momenti salienti della Youth League, le emozionanti partite di campionato e la ristrutturazione del settore giovanile: l'accademia del Colonia ripercorre una stagione ricca di eventi. In un'intervista al sito ufficiale del club tedesco, Markus Halfmann, responsabile del settore giovanile, riassume la stagione e svela la ricetta dei successi degli ultimi anni. E il primo pensiero corre a quella serata del Rhein-Energie-Stadion quando i Geißböcke furono sconfitti dall'Inter di Benito Carbone in un match di Youth League epico disputato davanti a uno stadio tutto esaurito: "Sono successe tantissime cose. Dietro di me c'è una foto della partita casalinga di Youth League contro l'Inter, che è stata ovviamente un evento incredibile. Noi come club non lo dimenticheremo facilmente".

La partita contro l'Inter è stata sicuramente un momento clou. Avete ricevuto molti riscontri da altri club riguardo alla partita di Youth League, che ha registrato il tutto esaurito?

"I successi di questa e della scorsa stagione hanno sicuramente attirato l'attenzione. Ci hanno chiesto spesso spiegazioni. Il supporto è stato incredibile. Persino nella finale di Hoffenheim, praticamente abbiamo giocato in casa. Un gran numero di tifosi ha affrontato un viaggio di due ore e mezza per sostenerci ancora una volta. Tra l'altro, c'erano anche molti membri dello staff e delle squadre giovanili. Questo tipo di supporto è raro nei club. Anche i giocatori se ne sono accorti. È una cosa speciale e un'ottima pubblicità per il nostro club".

Nella Youth League, c'è un solo posto disponibile basato sulle prestazioni. Gli altri posti sono determinati dai risultati delle squadre professionistiche. Cosa ne pensi di questo modello?

"Innanzitutto, è un peccato non poter giocare un'altra stagione nella Youth League. Quest'anno ci siamo davvero divertiti. Credo che i giocatori miglioreranno grazie all'esperienza internazionale. Il formato è quello che è, è stabilito dalla UEFA".