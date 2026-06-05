Le campagne presidenziali nei club calcistici sono ancora più infarcite di promesse di quelle legate alle elezioni comuni, coi candidati che si sperticano nell'annunciare grandi nomi per accaparrarsi il voto dei tifosi chiamati alle urne. Accade in Spagna in questi giorni col Real Madrid ma sta accadendo in maniera più roboante in Turchia con la scelta del nuovo presidente del Fenerbahçe, dove il vulcanico candidato Hakan Safi si sta sbizzarrendo in dichiarazioni varie dove ha annunciato, tra le altre cose, di aver raggiunto un accordo con Mason Greenwood e di avere avuto contatti con Hakan Calhanoglu, dicendosi convinto che in caso di elezione il regista dell'Inter sbarcherà a Istanbul per indossare la maglia gialloblu.

Dai nerazzurri porta chiusa in partenza

Peccato solo per un piccolo dettaglio, evidenziato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport: l'Inter di questi presunti contatti non sa assolutamente nulla. E a quanto pare non ne vuole proprio sapere visto che si dice sicura della permanenza di uno dei propri fari del centrocampo, ritenuto elemento fondamentale per Cristian Chivu.