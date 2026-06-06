L'Inter ha completato quest'oggi la recompra per Aleksandar Stankovic, versando nelle casse del Brugge 23 milioni di euro. Il club nerazzurro ha effettuato l'operazione dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia del club belga, al fine, come spiegato dal presidente Beppe Marotta, per tutelare il giocatore sul piano patrimoniale, in attesa di capire quello che sarà il progetto tecnico nei suoi confronti. Secondo Sky Sport, il giocatore serbo è decisamente determinato a rimanere in nerazzurro e giocarsi le sue carte, ma l'Inter vuole valutare con calma anche offerte importanti perché non è ancora esclusa l'eventualità che il nazionale serbo venga sacrificato sull'altare di altre operazioni più necessarie.

Chivu intanto lo valuterà in estate

Con ogni probabilità, per stabilire il suo futuro bisognerà aspettare la fine della sessione estiva, anche per dar modo a Cristian Chivu di valutare il figlio del suo ex compagno all'Inter Dejan Stankovic nelle settimane di preparazione che potrebbero in tal senso cambiare molto i pesi sui due piatti della bilancia.