È Simone Sozza l'arbitro designato per dirigere Inter-Roma, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Peretti e Costanzo, con Colombo nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è Di Paolo, coadiuvato da Aureliano. Serata tranquilla e senza affanni ma qualche fischio da rivedere per il direttore di gara, soprattutto nella parte centrale del primo tempo dove il metro di giudizio non è sempre uniforme. Corrette le letture sul tocco di braccio (non punibile) di Akanji e sul contatto Thuram-Rensch nel 3-1 nerazzurro.

6' - Calhanoglu calcia forte in porta, poi prova a calciare di nuovo dopo la respinta ma viene disturbato da Cristante e va a terra in area di rigore: contatto nei limiti, Sozza lascia proseguire.

38' - Hermoso calcia in porta e colpisce il braccio sinistro di Akanji (che è dietro la schiena e attaccato al corpo) e chiede un calcio di rigore: il tocco non è punibile, Sozza lascia giustamente correre e il VAR conferma la decisione da campo.

46' - Rensch va a contrasto con Dumfries, che tocca per ultimo il pallone prima che termini fuori: l'assistente Costanzo sbaglia la decisione e assegna rimessa laterale all'Inter, scatenando le esagerate proteste del romanista. Sozza lo risparmia dal giallo.

52' - L'Inter trova il gol del 3-1 con Lautaro che, servito da Thuram, spiazza Svilar a cala il tris. Timide proteste della Roma per il contatto leggero tra il francese e Rensch: il romanista si lascia andare a terra con troppa facilità. Breve check tra Sozza e il VAR e rete convalidata.

60' - Thuram scappa sulla fascia, Pisilli lo atterra con una scivolata: scatta l'ammonizione.