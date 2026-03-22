È Andrea Colombo l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Como ha come assistenti Khaled Bahri e Pietro Dei Giudici, con Paride Tremolada nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Fabio Maresca, coadiuvato da Davide Massa. Direzione di gara da rivedere per Colombo che sbaglia più di un fischio e si scatena con i cartellini. Giusto annullare i gol di Barella e Kean per fuorigioco, restano dubbi su due episodi in area viola (presunto tocco di mano di Pongracic e trattenuta di Ranieri su Esposito).

4' - Dopo un campanile nell'area della Fiorentina, Ndour calcia via il pallone centrando poi la schiena di Fagioli: breve check e nessun tocco di mano, si va avanti.

7' - L'Inter trova il gol del 2-0 con Barella, ma Colombo annulla la rete per fuorigioco. Decisione giusta: il centrocampista è oltre l'ultimo difensore al momento del cross di Dumfries.

8' - Proteste dell'Inter per un presunto tocco con la mano destra di Pongracic in area della Fiorentina dopo il cross di Dumfries: Colombo lascia correre e il VAR non interviene. Nessun replay e soprattutto nessun richiamo del VAR per un potenziale rigore.

19' - Proteste anche della Fiorentina per un contatto in area tra Kean e Carlos Augusto: il contrasto è regolare e per Colombo non c'è nulla, scelta corretta.

32' - Akanji anticipa Kean, che gli frana addosso in colpevole ritardo: per Colombo non ci sono gli estremi per l'ammonizione.

39' - Kean trova la rete dell'1-1, ma anche in questo caso Colombo annulla la rete per fuorigioco: l'attaccante è in posizione di offside al momento del tiro di Fagioli, poi deviato da Carlos Augusto. Decisione corretta: quella del brasiliano è una deviazione e non una giocata che rischia di rimettere in gioco l'avversario.

42' - Dimarco blocca la ripartenza di Ranieri con una spinta: scatta l'ammonizione.

44' - Ammonizione per Carlos Augusto: punita la scivolata in ritardo su Parisi. Era diffidato e salterà il match con la Roma. Pochi secondi prima Colombo si perde un contatto falloso di Pongracic su Thuram: si tratta di un errore che poi causa il giallo per il difensore dell'Inter.

55' - Bresciani sgambetta Dimarco e stoppa la ripartenza dell'Inter: ammonizione per il centrocampista della Fiorentina.

60' - Akanji anticipa Ndour e incassa un pestone in ritardo: intervento imprudente, giallo per il centrocampista viola.

63' - Giallo anche per Barella: sgambetto su Dodo e potenziale ripartenza bloccata.

65' - Dumfries si invola sulla fascia, Kean lo atterra con un tackle: altro giallo per imprudenza.

75' - La Fiorentina reclama un rigore per un tocco di mano di Esposito sul calcio d'angolo di Gudmundsson: il braccio è aderente al corpo, giusto lasciar correre.

95' - Esposito gira in porta l'ultimo pallone del match e viene buttato giù dalla vistosta trattenuta di Ranieri che si aggrappa alla sua maglia: per Colombo e il VAR non ci sono irregolarità. Episodio molto dubbio.