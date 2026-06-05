Danilo D'Ambrosio, intervenuto in zona mista a margine del Festival della Serie A a Parma, si è espresso nel dettaglio sull'Inter del domani: "All'Inter del futuro servono giocatori che abbiano senso di appartenenza e spirito di sacrificio, nonché le stesse qualità dei calciatori e degli uomini che ci sono già oggi in nerazzurro. Denzel Dumfries al Real Madrid? La questione è semplice: aveva una clausola ed è stata pagata. Peraltro l'ha pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo. Capiamo tutti Denzel e lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, ma anche per come si è mostrato come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions col PSG".

Anche D'Ambrosio vota Palestra

Sull'eventuale sostituto del neerlandese, D'Ambrosio non ha dubbi: "Ci sono tanti nomi, per me Marco Palestra sarebbe un profilo interessante. È importante avere uno zoccolo duro che sia italiano in una squadra che punta a vincere il campionato".

Lautaro, Mkhitaryan, Pio e Pepo

D'Ambrosio si sofferma poi su alcuni singoli, partendo dalla stagione di Lautaro Martinez: "A me non ha stupito. Lautaro è proprio come lo vedete: ha senso di appartenenza, foga agonistica e voglia di vincere ogni contrasto. Qualcosa di raro per un attaccante. Lo conosco bene e lui è così sia in partita sia in allenamento". Approvazione per il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan: "La società fa bene a puntare su giocatori come lui, sono elementi che hanno l'Inter tatuata addosso". Chiosa su Pio Esposito e Lautaro Martinez: "È straordinario per Pio iniziare un'avventura così, giocare nell'Inter e nella Nazionale. Nonostante tutta l'attenzione mediatica che ha avuto, Esposito ha mantenuto la testa sulle spalle. Pio ha l'umiltà, cosa che nel calcio di oggi rappresenta un valore altissimo. Martinez Sicuramente ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o altro, Pepo sarebbe un ottimo estremo difensore su cui puntare".