La 549esima edizione del report settimanale dell'Osservatorio calcistico del CIES presenta i 100 giocatori al mondo con il valore di mercato stimato più alto, secondo il modello statistico da loro sviluppato. Il giovane prodigio spagnolo del Barcellona, ​​Lamine Yamal, domina la classifica con una valutazione di 358 milioni di euro, davanti all'attaccante norvegese del Manchester City, Erling Haaland (227 milioni di euro). Nessun altro giocatore ha un valore superiore a 200 milioni di euro, con Kylian Mbappé al terzo posto (166 milioni di euro). Altri cinque giocatori francesi hanno un valore superiore a 100 milioni di euro: Michael Olise (4°), Désiré Doué (6°), Hugo Ekitike (15°), Ryan Cherki (30°) e Warren Zaïre-Emery (31°). Rispetto agli ultimi dati di gennaio , l'aumento maggiore è stato registrato per Yan Diomandé (+75 milioni di euro, arrivando a 119 milioni di euro), mentre il calo maggiore è stato quello di Alexander Isak (-54 milioni di euro, arrivando a 41 milioni di euro).

Pio è il terzo più caro della Serie A

Per quel che riguarda la Serie A, comanda lo juventino Kenan Yildiz con un valore stimato di 133 milioni di euro davanti a Rasmus Hojlund del Napoli con 100,7. Al terzo posto, ecco l'interista Francesco Pio Esposito, accreditato di un valore di 94,8; il giovane attaccante nerazzurro ha superato Lautaro Martinez, dietro di lui a 85,8 milioni