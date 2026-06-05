Quanti margini di miglioramento ha Pio Esposito? A questa domanda risponde Massimo Marianella, ospite di 'Calciomercato - L'originale' su Sky Sport, che mette in evidenza un altro aspetto del giovane attaccante dell'Inter di Cristian Chivu: "Tantissimi, e già da prima del campionato ha dimostrato di avere un enorme carattere prendendosi la maglia dell'Inter al Mondiale per Club e dicendo da subito io sono pronto".