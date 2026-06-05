Quanti margini di miglioramento ha Pio Esposito? A questa domanda risponde Massimo Marianella, ospite di 'Calciomercato - L'originale' su Sky Sport, che mette in evidenza un altro aspetto del giovane attaccante dell'Inter di Cristian Chivu: "Tantissimi, e già da prima del campionato ha dimostrato di avere un enorme carattere prendendosi la maglia dell'Inter al Mondiale per Club e dicendo da subito io sono pronto". 

Sezione: News / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 23:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.