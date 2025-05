È Szymon Marciniak l'arbitro designato per dirigere Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Il fischietto polacco ha come assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, con Paweł Raczkowski quarto uomo. In sala VAR c'è invece Dennis Higler, coadiuvato da Pol van Boekel.

Serata faticosa per Marciniak che perde spesso e volentieri il controllo della gara con una gestione confusa. Complessivamente fa le giuste valutazioni nelle occasioni da gol (nessun fallo di Dumfries nel 3-3 di Acerbi), anche se ha bisogno del richiamo del VAR nel rigore del 2-0 nerazzurro e in quello giustamente tolto a Yamal (Mkhitaryan lo stende fuori area). La macchia più grossa della squadra arbitrale è la svista su Inigo Martinez, che da alcune immagini sembra sputare Acerbi dopo il raddoppio nerazzurro, causando la reazione dell'interista.

19' - Thuram cade a terra dopo un contatto con Inigo Martinez e chiede timidamente il penalty: contatto lieve, Marciniak invita il francese ad alzarsi confermando con sicurezza la sua decisione.

22' - L'Inter passa in vantaggio con Lautaro che, servito da Dumfries, parte da dietro la linea della palla e appoggia in rete l'1-0 nerazzurro. Marciniak e la squadra arbitrale confermano la regolarità della rete: Dimarco recupera il possesso e poi serve in profondità l'olandese, che parte in posizione regolare prima dell'assist per il suo capitano.

25' - Il Barcellona chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Acerbi, che dopo la percussione di Pedri vede il pallone carambolare sul braccio sinistro mentre è in caduta. Si tratta di una palla inattesa e di un movimento conguro: Marciniak, dopo consulto con il VAR, lascia giustamente correre.

35' - Il Barcellona parte in transizione con Dani Olmo, che viene steso da Calhanoglu prima dello scarico su Yamal che calcia sul fondo: giallo giusto per il centrocampistra dell'Inter, che arriva al termine dell'azione.

39' - Slalom di Yamal in area di rigore, Bastoni lo chiude con un intervento in scivolata duro ma pulito sul pallone: Marciniak lascia proseguire l'azione in maniera corretta.

41' - Ripartenza dell'Inter con Lautaro che, prima di calciare il pallone, cade a terra in area per un intervento duro in scivolata di Cubarsì: Marciniak lascia inizialmente correre l'azione, poi il VAR lo richiama al monitor e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Decisione corretta: il difensore del Barcellona non tocca mai il pallone, ma solo il piede destro dell'attaccante nerazzurro. Il direttore di gara sbaglia però a non estrarre il cartellino. Calhanoglu è glaciale e sigla il 2-0.

42' - Dopo il gol dell'Inter si accende una mischia con Acerbi e Inigo Martinez protagonisti: Marciniak e il VAR non prendono provvedimenti, ma da alcune immagini si vede che il difensore del Barcellona va a provacare l'interista e il gesto sembra essere quello di uno sputo. Episodio grave e da rosso diretto.

49' - Timida protesta di Yamal, che cade a terra dopo che sente il braccio di Bastoni sulla sua spalla: il contatto è leggero, per Marciniak non c'è nulla.

50' - Thuram scappa via a Inigo Martinez in campo aperto e viene atterrato: ammonizione corretta per il difensore del Barcellona.

52' - Acerbi trova la rete del 3-0 incornando di testa il cross di Calhanoglu da calcio di punizione, ma Marciniak annulla subito per fuorigioco su segnalazione del primo assistente Listkiewicz: decisione giusta, il difensore dell'Inter parte oltre la linea difensiva blaugrana.

59' - Yamal salta Carlos Augusto e poi va a terra dopo un scontro con Bastoni: Marciniak fischia calcio di punizione al Barcellona, ma il difensore dell'Inter tocca il pallone con il tacco e non commette irregolarità.

69' - Mkhitaryan entra in scivolata su Yamal che prova la percussione in area: Marciniak inizialmente fischia calcio di rigore per il Barcellona, ma il contatto è fuori area. Il VAR interviene e corregge la decisione di campo: si riparte con il calcio di punizione. Manca il giallo per l'armeno.

90' + 1' - L'Inter si lamenta per un tocco di mano di Lewandowsi in area: il braccio (così come nel caso di Acerbi) non è punibile e Marciniak fa proseguire.

90' + 3' - L'Inter trova il clamoroso gol del 3-3 in pieno recupero con Acerbi che trasforma in oro il cross di Dumfries. Il Barcellona protesta chiedendo un fallo dell'olandese su Gerard Martin, ma non c'è nessuna irregolarità. Il VAR certifica l'ok del gol che manda le squadre ai supplementari. Proteste di Flick e ammonizione per l'allenatore blaugrana.

92' - Carlos Augusto blocca la ripartenza del solito Yamal: il primo giallo dei tempi supplementari è per il brasiliano.

105' - Thuram anticipa Araujo che lo abbatte con un calcione: Marciniak fischia calcio di punizione per l'Inter ma non ammonisce il difensore del Barcellona.

105' + 3' - Bastoni imbuca per Barella che parte in posizione regolare e si lancia verso la porta, ma Marciniak interrompe il gioco per la fine del primo tempo supplementare con qualche secondo d'anticipo. Decisione sbagliata e inspiegabile.

118' - Ammonizione anche per Bastoni: netta la trattenuta su Yamal.