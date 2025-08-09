Il Milan torna a farsi sentire per Giovanni Leoni. Secondo il Corriere dello Sport, si profila un derby di mercato per il giovane difensore del Parma, considerando che l'Inter lo corteggia ormai da mesi.

Ebbene, i nerazzurri, per dare l'assalto a Leoni, devono completare le uscite degli esuberi. In particolare, secondo il quotidiano romano, Marotta e Ausilio hanno bisogno di piazzare almeno uno tra Asllani e Taremi per arrivare al budget necessario. Ad approfittare di questo stand-by potrebbe allora essere il Milan, con Allegri grande sponsor di Leoni e molto amico di Cherubini, diesse ducale. Il Newcastle è molto interessato a Thiaw e, piazzando il tedesco per 40 milioni ai Magpies, Tare avrebbe le risorse per convincere il Parma e portarsi a casa Leoni. Il piano B di Allegri è Comuzzo della Fiorentina.

"Il Parma fino ad ora ha respinto tutti gli assalti per il 18enne, ci sono stati sondaggi anche da parte del Liverpool, ma in generale ha detto no a diverse società estere - si legge -. I ducali continuano a chiedere almeno 35 milioni di euro e soprattutto sperano di trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione. Ma se dovesse arrivare davvero la proposta di Milan o Inter, Leoni chiederebbe al club di lasciarlo partire. Nelle idee del difensore la migliore soluzione per la sua crescita sarebbe quella di rimanere in serie A e giocare in una big per diventare poi una colonna della nazionale italiana. Al momento Leoni non sta spingendo per andare via, sta rispettando la volontà del Parma e attende le mosse delle due formazioni milanesi".

