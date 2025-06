Per dirigere Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club, la FIFA ha designato il salvadoregno Iván Arcides Barton Cisneros. Ad assistere l'arbitro 34enne il connazionale David Moran e il nicaraguense Henry Pupiro, mentre quarta e quinta ufficiale saranno le statunitensi Tori Penso e Brooke Mayo. Al VAR Guzman.

In generale, tanti interventi e molte ammonizioni, alcune esagerate e altre risparmiate, in una prestazione che non influisce sul risultato finale ma non lo vede mai in controllo della gara.

A seguire gli episodi da moviola principali.

1' - Neanche 30 secondi e Sommer buca con il destro e colpisce Cano che era andato a pressarlo. Timide proteste dei brasiliani, ma non è un contatto degno di intervento.

6' - Darmian graziato dal direttore di gara nonostante un calcione da tergo su Cano a centrocampo: il giallo ci sarebbe stato.

9' - La sanzione arriva per Asllani, che dopo aver perso il pallone cerca di recuperarloo e colpisce duramente Nonato: diffidato, l'albanese sarà squalificato.

16' - Arias commette fallo su Barella, Cano protesta a due passi dall'arbitro che lo ammonisce senza esitazioni.

26' - Appena fuori dal lato corto dell'area di rigore Freytes rifila un pestone a Darmian: cartellino giallo inevitabile. Il difensore è fortunato: un paio di centiometri più avantoi e sarebbe stato rigore.

36' - Brutto pestone sulla caviglia di René al limite dell'area ai danni di Barella, che gli era andato via. Cartellino giallo ma il brasiliano ha rischiato qualcosa di più.

38' - Topica di Barton che ammonisce Bastoni che in realtà era avanti rispetto a Xavier, per una manata all'avversario. Non c'era neanche fallo.

40' - Gol del raddoppio del Fluminense con Ignacio di testa, ma dopo il check del VAR la rete viene giustamente annullata per fuorigioco netto su sponda di Thiago Silva, sfuggito a Pupiro in modo inspiegabile.

44' - Dimarco calpesta la caviglia di Ignacio in piena corsa, contrasto doloroso ma del tutto fortuito. L'arbitro si limita a fermare il gioco per consentire l'intervento dello staff medico.

45+3' - Ammonito Renato, tecnico del Flu, che impedisce a Mkhitaryan di rimettere subito il pallone in campo e dà il via a un principio di rissa sedato per fortuna rapidamente.

50' - Nonato calpesta Asllani dopo che l'albanese aveva già smistato il pallone, sarebbe stato da ammonizione ma l'arbitro si limita a concedere il vantaggio.

68' - Proteste vistose di Barella per un fallo di mano di Thiago Silva, che tocca sì con il braccio ma non lo muove verso il pallone. Per questo per l'arbitro e per il VAR non c'è nulla da segnalare.

85' - Fallo del tutto inutile di Thiago Santos su Carlos Augusto, cartellino giallo sacrosanto.

