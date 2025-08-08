Vittoria in rimonta importante per l'Inter contro il Monaco al Louis II, vittoria che il tecnico nerazzurro Cristian Chivu accoglie così ai microfoni di Inter TV dopo il match: "È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all'inizio del campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini. È difficile fare un'analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume. Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti".

Chivu comunque tende a precisare: "Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l'Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno".