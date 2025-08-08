Ennesimo aggiornamento da parte di Ivan Zazzaroni su Instagram per la trattativa Ademola Lookman-Inter. In tal senso arrivano delle rassicurazioni: "L'Inter non ha fissato alcuna data di scadenza per la trattativa e al momento non percorre piste parallele. Continuate a chiedermi se l'operazione sia saltata o se ci sia l'Arsenal, come pubblicato dal Sun. Mai saltata e l'Arsenal non c'è mai stato: ne ha tanti in quel ruolo. Qualcuno sostiene che l'Atalanta voglia 54 mln: supposizioni, fantasia. Mai fatto il prezzo".