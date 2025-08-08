Né Nico Jackson, né Christopher Nkunku prenderanno parte all'amichevole prevista oggi alle 20.00 tra Chelsea e Bayer Leverkusen. A dare la notizia è Fabrizio Romano, secondo cui entrambi sono in attesa di lasciare il club per accasarsi altrove in questa sessione di mercato.

Per quel che riguarda Nkunku, è uno dei nomi accostati all'Inter nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l'affare Lookman.