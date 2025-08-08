Insieme a Yoan Bonny, arriva ai microfoni di Inter TV anche Raffaele Di Gennaro, protagonista nel finale della gara col Monaco con una splendida parata su Maghnes Akliouche, per commentare il successo di questa sera: "Siamo un bellissimo gruppo come abbiamo dimostrato, fatto di ragazzi che danno tutto per l'Inter ed è un concetto che stiamo trasmettendo ai giovani e nuovi arrivati. Stiamo lavorando sia sotto l'aspetto fisico che mentale, cercando sempre di spingere al massimo e di andare oltre, giocando ogni pallone come se fosse l'ultimo".
Sezione: Copertina / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 23:37
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Flick squalificato, Yamal e Lewandowski multati (per aver infranto la condotta antidoping): tutte le sanzioni Uefa per Inter-Barça e PSG-Inter
L'Unione Sarda - Esposito si riavvicina al Cagliari: ieri nuovo incontro tra Angelozzi e i vertici nerazzurri. La possibile formula
GdS - Muro per Bisseck, a partire può essere Pavard: c'è uno scenario che non farebbe tremare l'Inter e coinvolgerebbe Leoni e Darmian
Condò: "Inter punita dalle candidature del Pallone d'Oro. Il fatto che non sia tra le migliori cinque indica una cosa"
