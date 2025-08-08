Insieme a Yoan Bonny, arriva ai microfoni di Inter TV anche Raffaele Di Gennaro, protagonista nel finale della gara col Monaco con una splendida parata su Maghnes Akliouche, per commentare il successo di questa sera: "Siamo un bellissimo gruppo come abbiamo dimostrato, fatto di ragazzi che danno tutto per l'Inter ed è un concetto che stiamo trasmettendo ai giovani e nuovi arrivati. Stiamo lavorando sia sotto l'aspetto fisico che mentale, cercando sempre di spingere al massimo e di andare oltre, giocando ogni pallone come se fosse l'ultimo".