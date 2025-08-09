Addio? Come scrive oggi il Corriere della Sera, potrebbe essere arrivata al termine l'avventura di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Psg. Secondo il quotidiano, infatti, il futuro parigino del 26enne portiere italiano è improvvisamente messo in dubbio dall'arrivo di Lucas Chevalier, 23 anni, acquistato dal Lille.

Proprio lui pare destinato a diventare il titolare della porta dei campioni d'Europa. E Donnarumma? "A differenza delle iniziali coabitazioni del passato (Trapp-Areola, Areola-Buffon, Navas-Donnarumma) niente staffette: l’intenzione del club è evitare doppioni difficili da gestire, facilitando quindi la partenza di Donnarumma — che avrebbe preferito restare —, magari verso il Chelsea, o Manchester City o United - si legge -. Resta anche l’ipotesi Inter, soprattutto se il campione italiano dovesse scegliere di passare a Parigi, anche da riserva, l’ultima stagione che gli spetta da contratto e trasferirsi l’anno prossimo".

