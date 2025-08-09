Ademola Lookman si sta allenando da solo, forse in un resort in Portogallo come scrive stamane il Corriere dello Sport. E aspetta. Aspetta che la situazione si sblocchi per andare all'Inter. "La cronaca di una separazione annunciata (quasi scontata a inizio stagione, poi complicatasi dopo la reazione del giocatore) ha incarnato la trama di una soap opera a tratti drammatica", si legge sul quotidiano romano.

L'Atalanta a breve comunicherà la decisione sulla sanzione visto che il nigeriano non si è presentato a Zingonia per gli allenamenti previsti: certa la multa, anche molto pesante. E l'Inter? "I nerazzurri come al solito attendono ulteriori sviluppi e non hanno fissato nessuna data di scadenza, ma soprattutto dalle parti di Appiano non sono mai state seguite piste parallele - assicura il CdS -. L'intenzione è quella di portare Lookman alla corte di Cristian Chivu, ma senza fare passi affrettati. L'Atalanta dovrà risolvere (in un modo o nell'altro) la situazione, ma la via sembra già tracciata, col giocatore che verrà probabilmente ceduto al termine dell'attuale sessione di mercato. Complicato pensare che il club bergamasco possa lasciarlo in tribuna per mesi - anche se nessun provvedimento può essere escluso a priori -, motivo in più per attendere: Marotta non vuole rilanciare al buio e vuole capire effettivamente quali saranno le mosse dell'Atalanta. La Dea non ha mai fatto il prezzo e sembra non avere nessuna intenzione di sbilanciarsi, il giocatore piace a diverse squadre, ma attualmente non c'è nessuna offerta concreta sul piatto atalantino. E la prossima settimana potrebbe essere decisiva". Potrebbe...