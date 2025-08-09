Consueto aggiornamento video dal canale Youtube di Fabrizio Romano sulle trattative che vedono coinvolta l'Inter. Partendo da Koni de Winter, nome passato in pole position nelle scelte della dirigenza per la difesa: "L'interesse del club nerazzurro c'è, è molto apprezzato. Nelle idee del club potrebbe fare il centrale e il braccetto. Il tema è legato alle uscite: Yann Bisseck andrebbe via solo se arrivasse un club importante della Champions League altrimenti è ben felice di rimanere all'Inter. Se dovesse arrivare un'offerta per Benjamin Pavard, l'Inter c'è. Oggi i nerazzurri non stanno fermando De Winter, sono interessati ad altri nomi come Giovanni Leoni per il quale però l'interesse del Liverpool è sempre più forte".

Tornando a parlare del difensore tedesco, si aggiunge che la Premier League non rappresenta una particolare ossessione per lui; all'Inter è felice, sta bene e non spinge per andare via. Dovesse decidere di cambiare, semmai, il principale desiderio sarebbe tornare in Germania per giocare in un top club di Bundesliga.