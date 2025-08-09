Ci troviamo finalmente a una svolta di quella che ormai è diventata una sorta di telenovela. Sebastiano Esposito è in procinto di trasferirsi al Cagliari dopo un batti e ribatti tra la Sardegna e Parma. Come appurato da FcInterNews.it l'attaccante di Castellammare di Stabia, che aveva dato giorni fa il suo assenso a trasferirsi sull'isola, alla fine verrà accontentato. Il timore di vederlo andare altrove ha spinto Tommaso Giulini ad alzare la posta e oggi verrà formulata l'offerta definitiva: 4,5 milioni più il 40% di una futura rivendita. A titolo definitivo.

Questa mini asta che si è creata ha visto dunque prevalere soprattutto l'Inter, che ha ottenuto le condizioni preferite per la cessione di Seba.