Nel corso del consueto appuntamento su Youtube, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Ademola Lookman, sottolineando come non ci siano ancora novità per il semplice fatto che il giocatore è ancora lontano e l'Inter non è intenzionata per adesso a rilanciare, a meno in assenza di una valutazione del cartellino da parte dell'Atalanta. "Lookman si trova in Portogallo, in Algarve, lontano dai rumors di mercato e dalle pressioni mediatiche. Il nigeriano è stato accostato all'Arsenal ma non ci risulta sia forte su Lookman, è più un asse tra Algarve, Milano, ovvero Inter, e Bergamo".