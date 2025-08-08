Con la squadra impegnata a Montecarlo per l'amichevole contro il Monaco, la dirigenza ha ripreso nella giornata di oggi i contatti con il Genoa per parlare di Koni de Winter, difensore classe 2002 sul taccuino nerazzurro da maggio scorso. Lo riporta Sky. L'intenzione dell'Inter è bloccare il giocatore belga in attesa eventualmente di cedere uno tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard.

De Winter e Giovanni Leoni rappresentano i due obiettivi principali per rinforzare la retroguardia.