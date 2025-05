È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Inter-Lazio, gara valida per la 37esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Padova ha come assistenti Meli e Alassio, con Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è invece Di Paolo, coadiuvato da Guida. Arbitraggio insufficiente per Chiffi, che sbaglia un fischio dopo l'altro e non tiene mai in mano il controllo della partita. Il VAR lo aiuta negli episodi chiave, ma le interpretazioni lasciano più di un dubbio.

22' - Bisseck penetra nell'area della Lazio e reclama un calcio di rigore per una vistosa spinta a due mani sulla schiena da parte di Rovella: Chiffi lascia correre tra le proteste dell'Inter, giudicando leggero il contatto. Il VAR non interviene perché si tratta di interpretazione da campo e non di chiaro ed evidente errore, ma è palese che il difensore nerazzurro viene sbilanciato dal laziale.

28' - Chiffi concede un calcio di punizione alla Lazio per un contatto tra Thuram e Romagnoli: la trattenuta è reciproca, si poteva lasciar andare avanti l'azione.

37' - Mkhitaryan, di testa, va a contestare palla a Mandas, che tenta l'uscita ma finisce per portarsi il pallone oltre la linea di fondo: Chiffi fischia fallo in attacco, ma l'armeno non commette nessuna irregolarità.

38' - Calhanoglu entra deciso ma sul pallone, atterrando poi Rovella nello slancio: Chiffi fischia fallo per la Lazio, il turco protesta e si prende il giallo.

45' - Ammonizione anche per Castellanos, sempre per proteste: l'attaccante della Lazio si lamenta dopo un fallo fischiato per una spinta che sbilancia Mkhitaryan.

46' - Thuram prova ad involarsi verso la porta dopo che Gila perde il pallone inciampando da solo: Chiffi concede punizione alla Lazio, sbagliando. E scatendano la reazione di Inzaghi, non punita dal direttore di gara.

49' - Bastoni parte in ripartenza, Rovella lo trattiene e spende un fallo tattico: Chiffi fischia fallo ma non lo ammonisce.

59' - Tavares va al cross dalla sinistra alla ricerca di Castellanos, che cade a terra in area di rigore appena sente l'impatto alle spalle di Dimarco: l'interista lo tocca con la spalla ma in maniera legale, Chiffi lascia giustamente proseguire l'azione.

60' - Gila entra in maniera dura e in ritardo su Dimarco, alzando il piede ma non affondando il colpo: ammonizione corretta per imprudenza.

73' - La Lazio trova la rete del pareggio con Pedro che colpisce dopo la sponda di Vecino (tenuto in gioco da Bastoni): Chiffi annulla inizialmente il gol per fuorigioco ma poi, richiamato dal VAR, convalida l'1-1.

79' - Thuram salta secco Romagnoli e incassa il fallo: giallo per il difensore della Lazio.

80' - Sulla punizione calciata da Calhanoglu è Dumfries a saltare più in alto di tutti, siglando il 2-1. Proteste della Lazio per Marusic che resta a terra, ma è proprio il laziale a lasciarsi cadere dopo le continue trattenute su Thuram (senza mai guardare il pallone) nel tentativo di limitarlo.

86' - Castellanos prova a saltare Bisseck, che ha le mani dietro la schiena ma tocca il pallone con il braccio destro facendo un ingenuo movimento ad allargare, andando verso il pallone: richiamato dal VAR, Chiffi concede il calcio di rigore poi trasformato da Pedro. Nella circostanza vengono espulsi sia Inzaghi che Baroni per proteste.

95' - Barella scarica palla sulla destra e viene steso dalla scivolata in ritardo di Dia: Chiffi non fischia un fallo solare.

97' - L'Inter trova il 3-2 con Arnautovic, ma Chiffi annulla per fuorigioco: l'austriaco è davanti alla linea difensiva della Lazio al momento dell'ultimo tocco di Carlos Augusto.