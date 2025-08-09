"Italia sì Italia no, la terra dei cachi (amari). Mancano soltanto due settimane a Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce, le prime della serie, e siamo messi così. Come prima, peggio di prima". Ivan Zazzaroni commenta in maniera amara la sessione di mercato di Serie A, non particolarmente scoppiettante.

"Gattuso, il ct, sta facendo il giro delle sette chiese e passa più tempo a salutare colleghi e dirigenti che a incontrare giocatori da Nazionale: incrocia solo facce straniere e quando gli capita di fronte un italiano rimane quasi sorpreso - scrive Zazzaroni sul Corsport -. Continuiamo a essere colpevolmente esterofili. Anche se l’Atalanta vorrebbe multare Lookman, ma non sa come comunicarglielo, visto che da giorni risulta introvabile. Ademola chiede il rispetto della parola data, o della promessa fattagli, Percassi quello della società. Nel frattempo l’Inter parla d’altro: non batte ancora piste alternative per non irritare lo stesso Lookman che ci sta mettendo la faccia e anche qualcos’altro. Sucic e Luis Henrique hanno il compito di ricordare ai tifosi di essere nuovi e forti. Calha ha fatto pace con Lautaro e forse anche con se stesso".