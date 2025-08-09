Alberto Brignoli, portiere dell'AEK Atene, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi ovviamente sulla lotta Scudetto: "Ripetersi è ancora più difficile che vincere, ma il Napoli riparte da favorito. L’ha dimostrato anche sul mercato, però se la giocherà anche la Juve oltre all’Inter, che nonostante i vari cambi rimane in lotta. Poi c’è il Milan e secondo me anche la Lazio, col ritorno di Sarri, farà molto bene”.