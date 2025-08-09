Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e per tanti anni centravanti dei bergamaschi, Fausto Rossini ha parlato a Radio Sportiva della situazione di Ademola Lookman. "Se Lookman non si allena fa del male a se stesso, non alla squadra", dice.

"Anche Koopmeiners la scorsa estate portava i certificati e non si allenava - aggiunge -. Poi ha ottenuto quello che voleva, la cessione, ma l'annata è stata molto più che deludente".